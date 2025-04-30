Пока вы не уснули: последствия «ухода» Трампа из Украины и новый запрет ЕС для россиян
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В США предупредили о последствиях «ухода» Трампа из Украины
В случае прекращения президентом США Дональдом Трампом поддержки Украины вооруженные силы страны будут обречены. Такой прогноз сделало издание 19FortyFive.
Западные компании готовятся к возможной отмене антироссийских санкций
Компании на Западе обсуждают возможные варианты действий в случае отмены антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Financial Times.
МЧС сообщило об ухудшении погоды в Москве и области
МЧС по Московской области сообщило жителям столицы и региона о том, что погода 30 апреля и 1 мая ухудшится. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.
В мире приготовились к новому падению цен на нефть
На следующей неделе Саудовская Аравия добьется от ОПЕК+ еще одного увеличения добычи нефти, на этот раз с июня, причем оно снова окажется куда серьезнее, чем планировалось. О таких ожиданиях рассказали большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg.Читать новость полностью
Ученые заявили об ускоренном таянии вечной мерзлоты в Сибири
Повышение температуры все сильнее сказывается на Восточной Сибири, где фиксируется быстрое таяние вечной мерзлоты, меняется ландшафт, выделаются парниковые газы и возникает угроза эпидемий. Об этом пишет Phys.org.
Дональд Трамп объявил о смягчении пошлин на автомобили и запчасти
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении пошлин на импортные автомобили и запчасти. Тарифы останутся неизменными и составят 25% от стоимости продукции, но автопроизводители получат послабления, сообщает The Washington Post.
Суд ЕС дал пояснение касательно запрета на вывоз наличных евро в РФ
Запрет на вывоз наличных евро в Россию из Евросоюза распространяется даже на медицинские расходы. Об этом сообщили в суде ЕС, передает РИА Новости.
Продюсер раскрыл причины развода Галустяна с женой
Поводом для развода артиста Михаила Галустяна с женой Викторией стали постоянные измены комика. Как сообщает Life.ru, об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой топовой версии Lada Granta
Самый продаваемый отечественный автомобиль получил новый набор оборудования и функций. Компания АвтоВАЗ объявила о расширении линейки комплектации бестселлера Lada Granta. Самый популярный автомобиль тольяттинского концерна обзавёлся двумя новыми конфигурациями: седаны и лифтбеки получили топовую версию #Club, а универсалы теперь доступны в комплектации #Quest.
Михаил Ефремов сдержал обещание и не садится за руль после УДО
Актер Михаил Ефремов выполняет свое обещание больше не садиться за руль, которое он дал после освобождения из колонии. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь артист передвигается по Москве только на общественном транспорте.