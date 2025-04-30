В Испании засекретили расследование о причинах блэкаута

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о засекречивании расследования причин масштабного отключения электричества, которое произошло 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в коллегии, основная цель расследования — выяснить, является ли блэкаут следствием саботажа. По какой причине было решено засекретить разбирательства, пока не уточняется.

«(Судья — прим. ред.) Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил секретными разбирательства по делу, открытому с целью расследования, могло ли отключение электроэнергии в Испании в понедельник, затронувшее весь полуостров, быть актом компьютерного саботажа», — сообщили в коллегии.

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Напомним, что блэкаут произошел днем 28 апреля. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы по всей территории Испании.