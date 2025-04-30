Трамп отказался от одного из требований Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не будет настаивать на том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский проводил выборы на Украине в рамках условий мирного соглашения.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в европейской дипломатии.

«Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к его отстранению от власти, в качестве платы за мир», — сказано в сообщении.

При этом издание отмечает, что эта уступка вызвала подозрение среди европейских дипломатов, так как США усилили давление на Киев по другим направлениям.

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Ранее американский лидер Трамп заявлял, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с Владимиром Зеленским.