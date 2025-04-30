Американист оценил работу Трампа по итогам 100 дней президентства

Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером высказался о работе президента США Дональда Трампа по итогам 100 дней его пребывания на посту главы государства. Эксперт подчеркнул, что внешнеполитический курс Трампа не привел к значимым результатам.

Если говорить о внутренней политике, то там у Трампа есть определенный позитив, связанный, в том числе, и с отменой тоталитарного господства леволиберальной идеологии. А вот что касается внешней политики, то здесь достижений у Трампа маловато, если не считать историю с Панамой, которая вроде бы действительно отказалась от доминирования Китая в вопросах эксплуатации Панамского канала. Во всем остальном у Трампа пока скромные результаты, но так произошло не только по его вине… При этом нужно отметить, что многие цели президента США противоречат друг другу. К примеру, его желание разобраться с Китаем противоречит «ощущению одиночества» Америки. Ведь непонятно, как США собираются разбираться с Китаем без союзников, кроме как военным путем. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Трамп в начале нового президентского срока сделал ставку на усиление роли Европы в вопросах обеспечения ее безопасности, подчеркнул аналитик.

«И соответствующий процесс уже происходит у нас на глазах. Но при этом ясно, что если Европа действительно будет суверенной, автономной и независимой от США, то это не поможет Вашингтону решать какие-либо его проблемы, например проблему с Гренландией», - сказал он.

После вступления в должность президента США Трамп начал выстраивать отношения с Россией на хорошей ноте и предложил достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, но серьезных результатов в этом направлении он все еще не достиг, добавил эксперт.

«Пока не похоже, что он может действовать вопреки глубинному государству и зайти далеко в отношениях с Россией, и не похоже, что ему удается реально решить проблему. По крайней мере, у американцев точно не возникает такого впечатления», - сказал он.

Межуев подчеркнул, что на дружбу США и России Трамп сделал свою главную ставку.

«Но пока разыграть эту ставку он не сумел... В отношениях с Москвой Трамп находится на развилке – либо он переходит к давлению на Россию, пытаясь заставить ее принять условия, которые он считает нужными, и использует для этого различные инструменты, такие как санкции, либо он вообще отказывается от попытки решить ситуацию и «выходит из игры», предоставляя право Европе самостоятельно действовать на российском и украинском направлениях. И, честно говоря, ни один из этих вариантов невыгоден Москве. Если в украинском конфликте США не выступят в роли посредника, то вряд ли в этой роли выступит кто-то еще. При этом в настоящее время я не вижу оснований для заключения перемирия», - отметил эксперт.

Еще одна развилка, на которой стоит Трамп, касается Ближнего Востока, добавил специалист.

«Перед ним стоит вопрос – начинать или не начинать наносить удары по Ирану. Он этого не хочет, но его позиция может вызвать сопротивление в Конгрессе. Там могут потребовать от Трампа жестких действий, а возможности американского президента действовать против Конгресса уменьшаются, поскольку уменьшается и его популярность в США. То есть теперь он не может оказать помощи республиканцам на промежуточных выборах, поскольку становится для них обременением, а не ресурсом. Таким образом, и здесь у него ситуация не ахти», - заявил эксперт.

После первых 100 дней нового президентства Трампу необходимо переосмыслить его политическую концепцию, в том числе и концепцию во внешней политике, считает Межуев.

«Ему нужно найти новые ходы, отказаться от одних направлений и думать о других, например, заняться решением индо-пакистанского конфликта. Тогда у него будет шанс заслужить лавры миротворца на этом направлении. Может быть, ему стоит бросить все сила на разрешение иранской проблемы… Трампу нужно хоть в чем-то показать успех, ведь пока его работа выглядит не очень убедительно», - заключил американист.

Ранее Трамп назвал одним из достижений 100 дней президентства снижение цен на яйца в США.