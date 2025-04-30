В Киеве анонсировали еще два соглашения с США

Премьер Украины Денис Шмыгаль анонсировал еще два соглашения с США. Об этом он заявил во время телемарафона на украинском канале «1+1», трансляция которого опубликована на YouTube.

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«Далее по этому соглашению будет подписание еще двух технических исполнительных соглашений о непосредственном создании фонда инвестиций и его финансировании и наполнении», — заявил глава кабмина Украины.

Накануне Шмыгаль анонсировал подписание соглашения о недрах между Украиной и США в течение ближайших суток. По его словам, сейчас ведется технический перевод документа с английского на украинский.