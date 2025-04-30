Эрдоган предупредил о провокациях в урегулировании на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможных провокациях для срыва мирного процесса по Украине.

«Время от времени... мы собирали стороны за столом и предлагали переговоры о мире. Такие моменты открыты для провокаций и вмешательств. По этой причине и Россия, и Украина должны искренне призвать к миру и закончить эту войну», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдогана, Москва и Киев не должны дать никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс.

Политик рассчитывает, что перемирие 9 Мая откроет двери к устойчивому миру.

Также Эрдоган поддержал видение американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию.