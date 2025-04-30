В Италии рассказали об отважном решении Венгрии

Венгрия приняла отважное решение, решив выйти из Международного уголовного суда (МУС).

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Об этом заявил бывший депутат итальянского парламента, адвокат Вито Коменчини, передает РИА Новости.

«Решение Венгрии – это очень важный выбор, очень дальновидный и смелый», — заявил экс-депутат.

По его словам, МУС «утверждает дешевые ценности», не имеющие отношения к защите его принципов. Коменчини добавил, что шаг Венгрии «продолжает путь демонтажа этой структуры».

Политик отметил, что, будучи депутатом, выступал против ратификации Италией положения МУС об «агрессии» в ее политическом смысле, так как оно наделяло суд чрезмерными полномочиями по толкованию этого понятия. Он усомнился в том, что действия военного характера являются агрессией при условии, что государство их предприняло для своей защиты.

Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, этот институт утратил свои беспристрастность и авторитет.