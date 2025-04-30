Турция рассчитывает, что перемирие, объявленное Россией в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, откроет дверь к постоянному миру на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Мы надеемся, что это временное прекращение огня будет расширяться и откроет дверь к постоянному миру. Мы с самого начала говорили, что война между Россией и Украиной может завершиться только справедливым и прочным миром и никогда не теряли надежды на это. Время от времени, даже когда противостояние обострялось, мы собирали стороны за столом и предлагали переговоры о мире. <…> Россия и Украина должны искренне желать мира и завершить эту войну, не давая никаких шансов тем, кто хочет отравить этот процесс. Это очень важно не только для двух стран, но и глобальной безопасности. Эта война дорого обошлась всем, и больше всех потеряли Россия и Украина. У справедливого мира не может быть проигравших", - сказал Эрдоган журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

По его мнению, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе "сторонам важно укреплять взаимное доверие".