Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, которое обсуждается с февраля. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, финальный документ предусматривает создание общего фонда для управления инвестициями, однако расчет вклада украинских властей будет определяться лишь с учетом будущей военной помощи от Соединенных Штатов.

Отмечается, что стороны сфокусируются на создании условий для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии». Также документ призван укрепить стратегическое партнерство между Вашингтоном и Киевом в рамках восстановления страны после военного конфликта с Россией. Кроме того, соглашение не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.

По информации агентства, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для подписания документа. Как сообщает РБК, об этом также пишут украинские СМИ — их источники утверждают, что министр уже находится в Вашингтоне, а стороны согласовывают последние технические детали документа.

Напомним, что сделка должна была быть заключена еще в феврале в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского, однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом. После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом.

Последний вариант документа был согласован 23 апреля. По словам Зеленского, из соглашения убрали пункты, противоречащие украинской Конституции.