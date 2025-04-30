Европе будет сложно собрать даже 25 тысяч солдат для участия в предлагаемой миротворческой миссии на Украине, поскольку европейские армии недоукомплектованы и недофинансированы, пишет The Times. По данным газеты, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила о слабости «коалиции желающих».

В последние недели Британия и Франция активно работали над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали «коалицию желающих», в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в миротворческую миссию.

По данным Politico, первоначально Британия и Франция обсуждали формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые смогли бы охранять линию соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточились бы на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии была бы отдана авиации.

По версии The Times, Европе будет тяжело собрать даже 25 тысяч солдат для такой миссии. Газета ознакомилась с содержанием бесед министров обороны и военачальников Европы, когда те обсуждали планы «коалиции желающих».

По данным газеты, адмирал Тони Радакин, британский начальник штаба обороны, спросил своих европейских коллег, могут ли те собрать 64 тысячи человек для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения. Он указал, что Британия готова отправить до десяти тысяч человек.

Министры обороны европейских стран ответили, что «нет никаких шансов» достичь этой цифры и что даже 25 тысяч военнослужащих «станут стимулом для совместных усилий». Министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о численности российской армии, значительно превосходящей все европейские планы.

«Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 тысячи, это не просто выглядит слабо - это и есть слабость», - подчеркнула она.

По информации The Times, Эстония и Финляндия опасаются, что любая отправка сил за рубеж может ослабить их возможности по защите границ. А Польша, Испания и Италия твердо заявили, что не будут отправлять своих солдат на Украину.

Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.