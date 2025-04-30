Названа доля жителей Молдавии, выступающих за интеграцию в ЕС

Опрос, проведенный компанией iData, показал, что большинство жителей Молдавии поддерживают интеграцию в Европейский союз, но выступают против вступления в НАТО. Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в Кишиневе, передает «Интерфакс».

Согласно опросу, 57,9% респондентов поддерживают вступление Молдавии в Европейский союз, в то время как 26,6% выступают против. Также 41,9% опрошенных поддерживают выход Молдавии из СНГ, а 32,2% — против.

Если бы в ближайшее время проводился референдум о вступлении в НАТО, то 52,4% респондентов проголосовали бы против, а 28,9% — за. Остальные участники опроса не определились с выбором.

В рейтинге доверия к политикам первое место занимает действующий президент Майя Санду с результатом 25,3%. На второй строчке расположился олигарх Илан Шор с 9,2%. Третье место занимает председатель Партии социалистов Игорь Додон с 8,9%.

За ним следует один из лидеров блока «Альтернатива» Александр Стояногло с 8,3%. На пятом месте председатель «Нашей партии» Ренато Усатый с 5%. Шестую строчку занимает мэр Кишинева Ион Чебан с 4,8%. 19,7% опрошенных не доверяют ни одному из молдавских политиков.