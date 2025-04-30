Глава Минобороны Литвы назвала слабой «коалицию желающих»

«Коалиция желающих» очень слаба. Об этом сказала своим европейским коллегам министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Times пишет, что глава МО государств «коалиции желающих» выразили сомнения, что смогут выделить для размещения на Украине 64 тысячи военных. Именно на этом настаивает Великобритания.

«Скажу вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 тысячи, это не просто выглядит слабо — это и есть слабость», — подчеркнула Шакалене.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал говорил, что Таллин готов принять участие в силах сдерживания, которые должны предложить Киеву гарантии безопасности, и послать целую роту военных