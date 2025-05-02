В Белоруссии одобрили законопроект об амнистии в честь 80-летия Победы

Совет Республики Белоруссии одобрил законопроект об амнистии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «СБ Беларусь сегодня».

По словам министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова, который представлял законопроект сенаторам, амнистия будет применяться к лицам с положительной характеристикой за время отбывания наказания. Кроме того, чтобы попасть под амнистию, необходимо будет полностью возместить причиненный во время преступления ущерб.

«В общей сложности амнистию предполагается применить практически к 8 тысячам осужденных», – передает слова министра издание.

Кубраков заверил, что принятие этого закона и его реализация не окажут негативного влияния на уровень преступности в стране.

Кубраков до этого отмечал, что амнистии, которые применяются в Белоруссии, положительно сказываются на поведении осужденных в местах лишения свободы.