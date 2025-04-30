Стало известно пророчество святого Игнатия о Европе

Святитель Игнатий в своих пророчествах предупреждал о «тяжких временах», с которыми придется столкнуться Европе. Об этом со ссылкой на опубликованные записи священнослужителя пишет «ФедералПресс».

Епископ Ростовский жил в XIII веке. Хотя в его время ни Европа, ни Россия не существовали в привычных нам границах, в своих предсказаниях Игнатий утверждал, что православные земли «никогда не будут захвачены» ни с Запада, ни с Востока.

При этом европейские народы ждут тяжкие времена, если они не вернутся к Богу, говорится в предсказаниях.

Напомним, что перед избранием умершего 21 апреля Папы Римского Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно ему, с момента, когда было сделано предсказание, и до второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что Папа Римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд.