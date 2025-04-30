Владимир Зеленский отказался от интервью американскому телеканалу ABC после общения с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

Об этом пишет Axios.

«Зеленский должен был дать интервью программе This Week на ABC в воскресенье утром, но решил отменить его после технических заминок с переводом», — говорится в материале.

Владимир Зеленский провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом 26 апреля во время церемонии прощания с папой Франциском в Ватикане.

Ранее стало известно, что Трамп призвал Зеленского как можно быстрее заключить ресурсную сделку.