Польша готовится к войне: каждому жителю выдадут памятку на случай ЧС

Польские граждане этой осенью получат специальные инструкции, разработанные на случай войны и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

«Осенью каждый польский дом получит «Руководство по безопасности», – сказал министр.

Он прокомментировал запуск нового информационного проекта, направленного на повышение готовности населения к нестабильным условиям, передает РИА Новости.

По словам Томчика, речь идет о бумажной памятке, охватывающей не только потенциальные военные угрозы, но и любые другие чрезвычайные события – от природных катастроф до техногенных аварий.

Он отметил, что в последние годы уровень гражданской осведомленности заметно снизился. Например, многие поляки уже не понимают, как реагировать на звуки сирены: то ли это тревога, то ли учебная проверка, то ли день памяти.

Власти считают, что подобный пробел в знаниях представляет угрозу безопасности нации, особенно в условиях растущего геополитического напряжения.

В связи с этим с начала текущего года сразу несколько польских ведомств – министерства внутренних дел, национальной обороны и Правительственный центр безопасности – работают над созданием «Руководства по безопасности».

Согласно предварительным данным, брошюра будет включать практические советы по выживанию в первые 72 часа кризисной ситуации – времени, которое считается критически важным для сохранения жизни до прибытия помощи. Инструкции затронут действия при отключении электричества, нарушениях в подаче воды, панике среди населения и прочих возможных сценариях.

Подобные инициативы становятся все более актуальными на фоне недавних масштабных сбоев в энергоснабжении, зафиксированных в Испании, Португалии и некоторых частях Франции. В ответ на ситуацию испанские власти даже провели экстренное заседание правительства.