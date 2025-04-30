Раскрыта цель поездки Трампа-младшего в Сеул

Сын президента США Дональд Трамп-младший, влиятельная фигура за кулисами второй администрации своего отца, посетил Сеул вечером 29 апреля. Как сообщает The Chosun, речь идет о «тщательно спланированном» визите, ориентированным на корпоративную элиту Южной Кореи.

Трамп-младший прибыл в Seoul Gimpo Business Aviation Center, терминал, зарезервированный для частных самолетов, минуя главный вход, где собралась толпа журналистов. Визит, который должен был продлиться менее 30 часов, состоялся по приглашению Чон Ён Джина, главы южнокорейского розничного и гостиничного конгломерата Shinsegae Group.

Вместо общения с прессой Трамп-младший отправился на частный ужин в резиденцию Чона на юге Сеула. Полиция разместила подразделения по борьбе с беспорядками возле роскошного отеля в районе Каннам, где остановился сын президента США.

Как отмечает The Chosun, этот визит стал первой поездкой Трампа-младшего в Южную Корею после возвращения его отца в Белый дом. Ранее сын президента США наладил глубокие связи с деловыми кругами Южной Кореи, посетив страну трижды в одном только 2024 году. Его нынешняя поездка состоялась через восемь месяцев после предыдущей.

Хотя Трамп-младший не занимает никакой официальной должности в правительстве США, его считают ключевым «проводником» в администрацию. Американские СМИ по-разному описывают его как «лояльного исполнителя повестки MAGA» (лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой») и как «серого кардинала», отмечая его предполагаемую роль в продвижении сенатора Джей Ди Вэнса на пост вице-президента.

The Chosun подчеркивает, что возрождение протекционизма эпохи Трампа вновь активизировало усилия глобальных корпораций и правительств по обеспечению доступа к Вашингтону.

Недавние визиты Трампа-младшего в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы включали встречи с политическими и деловыми лидерами. Газета назвала это признаком его растущего дипломатического веса в консервативных кругах. Бизнес-группы Южной Кореи, готовящиеся к новому циклу американских пошлин, стремятся быстро восстановить связи с США.