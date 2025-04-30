ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая

Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

«Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

Он также отметил, что по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

Лидеры Европы отказались ехать на Украину 9 мая

Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.