В Раде опять не смогли найти главу МИД Украины

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задал спикеру Руслану Стефанчуку вопрос, почему глава МИД Украины Андрей Сибига полтора месяца не приходит в здание парламента. Подробности этого он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, он напрямую спросил Стефанчука о том, почему Сибига до сих пор не пришел в парламент Украины? Спикер Рады ответил же, что сможет сказать что-либо завтра.

15 апреля Гончаренко уже спрашивал Стефанчука, почему министра иностранных дел уже месяц не было в парламенте. Тогда Председатель Рады ответил, что Сибига прибудет 18 апреля, но этого не случилось.

Ранее Алексей Гончаренко нецензурно описал слова президента Украины Владимира Зеленского о признании Крыма территорией России со стороны США.