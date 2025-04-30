Операция по освобождению Курской области является «победой справедливости над чистым злом». Об этом заявил глава военной делегации КНДР генерал-лейтенант Пак Ен Ир, пишет ТАСС.

26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Он особо подчеркнул, что стойкость и героизм в боях показали северокорейские военные.

По словам генерал-лейтенанта Пак Ен Ира, сложилось прочное боевое содружество между двумя странами - КНДР и Российской Федерацией.

«Победоносное завершение операции по освобождению районов Курской области является победой справедливости над чистым злом, новой страницей истории. Самый высокий стратегический уровень союзнических, братских отношений между народами двух стран», - подчеркнул он на III Международном антифашистском конгрессе.

Президент РФ Владимир Путин ранее поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии, отметив, что северокорейские военные в защищали Россию как свою родину. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия также готова оказать военную помощь Северной Корее в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.