РБК Украина: США и Украина могут подписать сделку по ресурсам 30 апреля

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США и Украина могут в среду, 30 апреля подписать сделку о минеральных ресурсах.

На Украине раскрыли дату подписания сделки с США по ресурсам
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Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в среду, 30 апреля «может утвердить» текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США.

«Мы готовы уже сегодня подписывать», — сообщил один из собеседников, добавив, что первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко на данный момент находится в Вашингтоне.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.

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