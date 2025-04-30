На Украине раскрыли дату подписания сделки с США по ресурсам

США и Украина могут в среду, 30 апреля подписать сделку о минеральных ресурсах.

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Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в среду, 30 апреля «может утвердить» текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США.

«Мы готовы уже сегодня подписывать», — сообщил один из собеседников, добавив, что первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко на данный момент находится в Вашингтоне.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.