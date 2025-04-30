Шольц провел последнее заседание своего кабинета министров

Кабинет министров Германии во главе с и.о. канцлера Олафом Шольцем провел свое последнее заседание, на котором одобрил запланированное увеличение размера пенсий с 1 июля на 3,74%. Об этом сообщило агентство DPA.

Об индексации пенсий объявил в марте и.о. министра труда и социальных дел Хубертус Хайль. Корректировка происходит каждый год на основе законодательно установленной формулы и зависит от роста валовой заработной платы.

Правительство Шольца за три с половиной года работы провело в общей сложности 131 заседание. Как пишет DPA, особых эмоций перед началом встречи не чувствовалось.

6 мая в Бундестаге состоится избрание нового канцлера, которым, как ожидается, станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. В тот же день к присяге будут приведены члены его "черно-красного" правительства (консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ).

В Германии 23 февраля после распада прежней правящей коалиции в составе СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% избирателей. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.