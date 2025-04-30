Латвия задумалась о смене дорожных знаков из-за России

Власти Латвии подсчитали, во сколько обойдется замена 235 дорожных знаков, чтобы убрать с них упоминания городов Беларуси и России. Об этом пишет Baltnews.

Проведенные Минсообщения страны расчеты показывают, что замена дорожных указателей обойдется Латвии в 400 тыс. евро.

При этом активисты уже закрасили на указателе у кольцевой развязки в Тинужи слово «Москва». Однако председатель правления Latvijas Valsts ceļu Мартиньш Лаздовскис заявил, что указатели являются частью международных маршрутов и Москва является конечной точкой.

По его словам, изменения возможны только после принятия поправок в соответствующие нормативные документы, что входит в компетенцию Сейма или кабинета министров.

Ранее в Латвии начали копать противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы создать «Балтийскую линию обороны». Также Министерство обороны Латвии подготовило законопроект, благодаря которому военные смогут размещать оборонительные сооружения на участках у границы с Россией, находящихся в частной собственности.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в связи с тем, что «ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась».