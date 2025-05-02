Орбан рассказал, что ЕС ввозит деньги на Украину «на тачках»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая и военная помощь ЕС Украине приведет к банкротству европейской экономики. Об этом он сообщил в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, средства ЕС «ввозятся на Украину на тачках», а Брюссель планирует взять «огромный кредит» для ускоренного вступления Киева в союз до 2030 года.

«Большая часть денег достанется иностранным компаниям, а не Украине. Это разрушит Европу», — подчеркнул он.

Премьер также отметил, что без помощи США ЕС не сможет финансировать ни армию, ни экономику Украины.

«Поспешное членство Украины — вредная политика. Референдум в Венгрии покажет позицию граждан, и мы учтем ее в диалоге с Брюсселем», — заявил Орбан.

27 апреля Виктор Орбан призвал остановить военный психоз, охвативший Европу.

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До этого Орбан заявил, что Украина пытается втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией.