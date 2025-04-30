Востоковед ответил на вопрос о возможности крупномасштабного конфликта Индии и Пакистана

Профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о возможном начале крупномасштабного военного конфликта между Индией и Пакистаном.

Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия намерена нанести удар по территории исламской республики в течение следующих 24-36 часов на фоне обострения отношений между двумя странами после произошедшего 22 апреля теракта в городе Пахалгам. Вместе с тем представители индийских сухопутных сил отмечали, что пакистанские военные вновь открыли огонь на линии контроля в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

В настоящее время высока вероятность нанесения Индией ударов по Пакистану, однако они не приведут к началу крупномасштабного военного противостояния между странами, считает Лунев.

Индия может нанести удары в качестве угрозы, но говорить о том, что это будет чем-то новым, нельзя. Она уже наносила удары по Пакистану в ответ на террористические акты на своей территории. Полагаю, если Индия и нанесет новый удар, то вряд ли он будет очень мощным – таким, чтобы вызвать резкую эскалацию в ее взаимоотношениях с Пакистаном. На полную эскалацию страна не пойдет… Напряженность в индийско-пакистанских отношениях возникает регулярно. После обретения странами независимости в 1947 году в их отношениях были очень короткие оттепели и очень длинные заморозки. Они много раз находились на грани войны, так что это обычное для них состояние. И мне кажется, что и в этот раз индийской правительство не пойдет на крупномасштабный конфликт. Это не в его интересах. Сергей Лунев Профессор кафедры востоковедения МГИМО

В Индии в настоящее время пристально следят за реакцией мира на обострение ситуации на ее границе с Пакистаном, в частности за реакцией Китая, подчеркнул специалист.

«Это связано с тем, что Китай и Пакистан являются так называемыми всепогодными стратегическим партнерами, те есть Пекин всячески поддерживает Исламабад, и это будет сдерживать Индию», - подчеркнул специалист.

Лунев вместе с тем ответил на вопрос об уровне военного потенциала Индии и Пакистана.

«В военном отношении Индия более мощная страна, чем Пакистан, ее военные расходы в десять раз больше. Так, до 2022 года Индия занимала третье место в мире по военным расходам, но после начала СВО Россия ее опередила и оттеснила на четвертое место. А если говорить о ядерном потенциале двух стран, то они практически одинаковы. У Индии и Пакистана примерно по 170−180 ядерных боезарядов, при этом у Индии более мощная авиация и артиллерия. Также нужно отметить, что большим минусом для Пакистана является тот факт, что порядка 90% его человеческого и экономического потенциала расположено вдоль 100-киллометровой зоны у границы с Индией. И в таких условиях у Индии нет необходимости прибегать к ядерному оружию. Однако тут также необходимо учитывать, что Пакистан — это единственная мусульманская страна, которая обладает ядерным оружием, из-за чего у нее очень высокое реноме в исламском мире. И Исламабад этим пользуется. Как правило, из всего мусульманского мира поддерживает и защищает Индию только Иран, достаточно мягко к ней также относятся мусульманские государства Юго-Восточной Азии. Но в целом весь исламский мир стоит на стороне Пакистана», - рассказал эксперт.

22 апреля в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире произошел теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. По сведениям СМИ, индийская сторона якобы обнаружила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), пакистанской Межведомственной разведки, в связи с чем вдвое сократила численность посольства в Исламабаде, приостановила действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов, выдачу виз гражданам Пакистана и объявила персонами нон грата военных советников диппредставительства этой страны.