Британия оценивает риски отключений электроэнергии после блэкаута в Европе

Великобритания оценивает риски и готовится к отключению электроэнергии на фоне недавнего блэкаута в Испании и Португалии, пишет The Independent.

28 апреля в Испании и Португалии, а также на юге Франции, произошло масштабное отключение, которое привело к перебоям в подаче электричества во многих регионах и транспортным сбоям. Не ходили поезда, отключались светофоры, пропадала мобильная связь, невозможно было использовать банковские карты. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение, а председатель правительства Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд.

Министр по делам окружающей среды Великобритании Стив Рид подчеркнул, что страна «постоянно оценивает собственную устойчивость», чтобы заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

«Что касается того, что произошло в Испании и Португалии, нам нужно посмотреть, что именно выявило их расследование, а затем понять, какие уроки мы можем из этого извлечь», - подчеркнул он.

При этом министр энергетики Эд Милибэнд призвал «не делать поспешных выводов о случившемся» и сообщил, что после отключений электроэнергии в Испании и Португалии он связался с Национальным оператором энергосистемы Великобритании.

В свою очередь лидер Консервативной партии Кеми Баденок отметила, что планы Великобритании по достижению нулевого уровня выбросов могут привести к внутренним отключениям электроэнергии.

«Некоторые говорят, что это кибертерроризм, но более вероятная проблема - это сеть: когда у вас есть электроснабжение, зависящее от возобновляемых источников энергии, вам нужны большие аккумуляторные батареи», - пояснила Баденок.

Специалисты пока не смогли установить причину сбоев в энергосистеме нескольких европейских стран. Португальский оператор электросетей Ren связывал их с «редким атмосферным явлением». Из-за экстремальных перепадов температур в Испании якобы возникли «аномальные колебания» в высоковольтных линиях, это могло вызвать рассинхронизацию между системами.