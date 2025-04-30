Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина
Чиновники американских властных структур в первый срок президента США Дональда Трампа пытались помешать его контактам с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Economist.
«Половина нашей работы в первый срок заключалась в том, чтобы не дать ему поговорить с Путиным», — рассказал источник издания из Республиканской партии США.
В Кремле рассказали о возможности прямого контакта Путина и Трампа
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямой контакт Путина и Трампа будет установлен при необходимости.