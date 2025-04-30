В Германии вырос уровень безработицы

В апреле безработица в Германии продемонстрировала рост до 6,3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

При этом в предыдущем месяце показатель составил 6,2%. Число безработных в стране в апреле увеличилось на 4 тысячи, до 2,922 млн человек. По оценкам экспертов, в среднем уровень безработицы составит 6,3%, а количество безработных увеличится на 20 тысяч человек, согласно данным Trading Economics.

В апреле уровень безработицы в Германии достиг максимального значения с сентября 2020 года. Количество доступных рабочих мест в стране составило 646 тысяч, что на 55 тысяч меньше, чем в апреле прошлого года.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что в России нужно добиться устойчивого экономического роста, снизить уровень инфляции и безработицы. Он подчеркнул, что статистические данные начала текущего года сигнализируют о важности и актуальности такого подхода. Кроме того, глава РФ оценил инфляцию в стране в более чем 10%. Он обратил внимание на необходимость стремиться устойчиво замедлять рост цен.