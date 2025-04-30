Соединенным Штатам необходимо оказать давление на Украину ради завершения вооруженного конфликта с Российской Федерацией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, правда заключается в том, что россияне теперь контролируют территорию.

«И что нам с этим делать? Единственное, что мы можем сделать, так это надавить на украинцев ради прекращения боевых действий на хороших, нравственных, как мне кажется, основаниях, упомянутых ранее президентом Трампом, что их перебьют, если они не остановятся», — поделился своей точкой зрения аналитик.

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть заинтересован в спасении своих граждан от конфликта, но он этого не делает, резюмировал Макгрегор.

23 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, отметив, что заявления главы киевского режима по поводу Крыма наносят вред мирным переговорам с Российской Федерацией.

25 апреля агентство Reuters опубликовало проект Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта. Он включает в том числе де-юре признание Крыма частью Российской Федерации, де-факто признание территорий четырех новых регионов под контролем России, снятие с нее ограничительных мер, отказ Киева от курса вступления в Североатлантический альянс, прекращение огня и немедленное начало переговорного процесса между РФ и Украиной.