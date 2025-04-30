Стало известно, приедет ли Моди в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не планирует приезжать в Москву на 9 Мая. Вместе с тем государство будет представлено на торжествах в честь 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Официальный представитель Кремля не уточнил, кто будет представлять Индию на мероприятиях по случаю 9 Мая. Как отметил он, ожидается отдельный визит председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Пескова, китайскому представителю Россия придает «большое значение», страна готовится к его приезду.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в дни торжеств Россию посетят «очень значительное количество глав государств и правительств самых разных стран мира».

Парад Победы на Красной площади начнется в 10:00 и продолжается два часа. Парадные расчеты пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного.