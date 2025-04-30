Премьер Индии не приедет в Москву на годовщину Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что Индия будет представлена на торжествах, но не на высшем уровне.

О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявляли лидеры около 20 государств.

В частности, в Москве на 9 мая ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича, министра обороны Индонезии Шафри Шамсуддина. Кроме того, свое участие в параде подтвердили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года в 10:00 и продлится до 12:00.