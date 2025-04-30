Обзор иноСМИ: «танк не умер» и «жуткая» система поощрений в ВСУ

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В США призвали не списывать танки со счетов

Массовое уничтожение танков и бронетехники ВСУ привело к предположениям, что основной боевой танк устарел. Критики говорят, что для танков, которые сыграли свою роль в бесчисленных конфликтах со времен Первой мировой войны, больше нет места на полях сражений, изобилующих классическими угрозами вроде мин и более новыми средствами, такими как противотанковые ракеты и взрывающиеся беспилотники.

Однако министр армии США Дэниел Дрисколл считает, что танки сохранят важную роль в современных армиях, но то, как они используются в бою, должно будет измениться по мере эволюции угроз, сообщает BI. По словам Дрисколла, в потенциальном будущем конфликте танки не обязательно будут первыми активами, которые выйдут на линию фронта, чтобы возглавить операции по прорыву. Вместо этого первыми в бой пойдут автономные транспортные средства и другие беспилотные системы. Дрисколл считает, что танки будут оставаться вне досягаемости для дронов или, по крайней мере, на более защищенных позициях. Как только путь будет расчищен, танк сможет вступить в бой, обеспечивая защищенную огневую мощь.

Трамп задумался об отмене некоторых решений Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность «возвращения некоторых вещей», которые были отменены Департаментом эффективности правительства (DOGE), возглавляемым Илоном Маском. Об этом Трамп рассказал в интервью ABC News.

Ведущий ABC задал Трампу вопрос, не зашел ли DOGE, который, среди прочего, сократил иностранные продовольственные программы и медицинские исследования, «слишком далеко, слишком быстро, слишком безрассудно». Трамп ответил «нет», подчеркнув, что DOGE сэкономил стране миллиарды. Президент США указал, что Маск и его департамент позволили выявить колоссальные растраты, злоупотребления и «много мошенничества». В то же время Трамп допустил, что может отменить некоторые решения DOGE. О чем именно идет речь, он не уточнил. Ранее DOGE заморозил финансирование многих правительственных программ, в частности, это коснулось трат Агентства США по международному развитию (USAID).

ВСУ начали поощрять операторов дронов по примеру видеоигр

Издание Politico рассказало, что Украина создала «жуткую» систему поощрений, основанную на видеоиграх, чтобы повысить эффективность своих солдат. Программа вознаграждает солдат ВСУ очками, если они загружают видео, доказывающие, что их дроны поразили цели. Программа присваивает очки за каждый тип поражения: 20 очков за повреждение и 40 очков за уничтожение танка; до 50 очков за уничтожение мобильной ракетной установки в зависимости от калибра; и шесть очков за убийство солдата.

Эту программу планируют интегрировать с новой онлайн-площадкой, которая позволит солдатам конвертировать очки в новое снаряжение для своих подразделений. Украинский вице-премьер Михаил Федоров заявил, что площадка станет «чем-то вроде Amazon для военных». В рамках этой программы беспилотник, прозванный «Бабой-Ягой», будет стоить 43 балла.

Уолтц: США из-за госдолга больше не могут защищать Европу

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что Америка больше не может позволить себе «субсидировать» своих союзников по НАТО, и добавил, что оборона Украины «должна осуществляться под руководством Европы». Об этом он рассказал New York Post.

В обширном интервью, посвященном первым ста дням президентства Дональда Трампа, Уолтц заявил, что администрация США продолжит поддерживать Европу в военном и дипломатическом плане, но будет «требовательной на всех уровнях». Он подчеркнул, что США, имеющие госдолг в 33 триллиона долларов, не будут оплачивать безопасность Европы. В качестве примера советник Трампа предложил рассмотреть проблему с йеменскими хуситами. Уолтц отметил, что подавляющее большинство перевозок через Красное море идет в Европу, и если европейцы не будут инвестировать в свои флоты, чтобы противостоять атакам хуситов, «в какой-то момент это повлияет на их образ жизни, их торговлю, их коммерцию, их способность поддерживать свою экономику».

«ЕС не сможет избавиться от доминирования США»

В ЕС готовы признать, что идея избавления блока от доминирования американских технологических компаний «нереалистична», пишет Politico. Проект стратегии ЕС, с которым ознакомилось издание, свидетельствует, что у Евросоюза мало свежих идей по превращению Европы в серьезного игрока на мировом рынке технологий - даже несмотря на то, что реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом для Брюсселя.

Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом и его воинственная позиция по отношению к Европе возродили в ЕС обеспокоенность по поводу суверенитета над фундаментальными технологиями, включая соцсети и облачные сервисы, а также по поводу потенциального доступа правоохранительных органов США к данным, обрабатываемым вездесущими гигантами Amazon, Microsoft и Google. В условиях эскалации торговой напряженности и усиления гибридных угроз ЕС вскоре опубликует свою Международную цифровую стратегию. Когда речь идет о таких крупных игроках, как США, «разрыв связей нереалистичен, и сотрудничество останется значительным по всей технологической цепочке», подчеркивается в проекте. В документе также упоминаются Китай, Япония, Южная Корея и Индия как страны, сотрудничество с которыми будет иметь важное значение.