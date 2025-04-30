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Украинский националист Дмитрий Корчинский* (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в эфире телеканала NTA поддержал идею избиения русскоязычных детей.

С его точки зрения, соответствующая идея якобы является правильной и справедливой. Корчинский также призвал «еще больше бить» родителей детей, которые разговаривают на русском языке.

Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы ребенок забыл его "на веки вечные".

На слова Бенюка обратили внимание в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции.

После государственного переворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с историей Советского Союза, но и со всем, что связано с Российской Федерацией, в том числе с русским языком. В 2019 году украинский парламент принял закон об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного. Он предполагает, что граждане бывшей советской республики должны использовать украинский во всех сферах жизни.