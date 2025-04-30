Власти США нашли способ депортировать больше иностранных студентов

Правительство США расширило список оснований, по которым иностранные студенты американских вузов могут потерять легальный статус в стране, сообщает Associated Press. Подробности обновленной политики США были раскрыты благодаря искам, поданным студентами, статус которых был внезапно аннулирован в последние недели без каких-либо объяснений.

В марте иностранные студенты в разных штатах США были потрясены, узнав, что записи о них были удалены из студенческой базы данных, которую ведет Иммиграционная и таможенная полиция (ICE). Некоторые из них начали прятаться из страха депортации или бросили учебу, чтобы вернуться домой.

На прошлой неделе на фоне увеличения количества судебных исков федеральные чиновники заявили, что правительство восстанавливает правовой статус иностранных студентов, одновременно разрабатывая структуру, позволяющую аннулировать визы, которые студенты использовали для въезда в США.

Брэд Баниас, иммиграционный адвокат, представляющий студента, чей статус был аннулирован, сказал, что новые правила значительно расширяют полномочия ICE по сравнению с предыдущей политикой, которая не считала аннулирование визы основанием для утраты законного статуса. Раньше, если у студента аннулировали визу, он мог остаться в США, чтобы закончить учебу - просто он не смог бы вернуться, если бы покинул страну.

«[Новые правила] дают карт-бланш, чтобы Государственный департамент аннулировал визу, а затем этих студентов можно было депортировать, даже если они не сделали ничего противозаконного», - сказал Баниас.

Многие студенты, чьи визы были аннулированы, заявили, что на их счету были лишь незначительные проступки, включая нарушения правил дорожного движения. Некоторые вообще не знали, почему они стали объектами преследования.