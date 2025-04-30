В США предупредили о последствиях «ухода» Трампа из Украины

В случае прекращения президентом США Дональдом Трампом поддержки Украины вооруженные силы страны будут обречены. Такой прогноз сделало издание 19FortyFive.

По данным журналистов, на долю Соединенных Штатов приходится около 50% военной и экономической помощи Украине. Вашингтон предоставляет, в том числе и боеприпасы для стрелкового оружия, бронированные боевые машины, системы противовоздушной обороны и ракеты HIMARS.

«Если США уйдут, Украина потеряет своего главного поставщика оружия. США также помогали Украине в обучении и организации ее вооруженных сил. А военная база США в Польше стала убежищем, где Украина может проводить ремонт транспортных средств, не опасаясь ударов российских беспилотников или ракет», - отмечается в статье.

При этом «одним из самых важных вкладов США в войну» является обмен разведданными с Украиной. Потеря такой помощи станет «катастрофой» для Киева.

«Без американской разведки и боеприпасов Украина вела бы проигрышную борьбу. Ее поражение стало бы лишь вопросом времени», - подчеркивается в статье.

Ранее власти США объявили, что планируют получить доступ к украинским редкоземельным металлам и другим ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. Проект договора США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны.

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Сделка должна была быть заключена еще в феврале в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского, однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом. После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. В марте Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных Украине.