В Белоруссии хотят признать оппозиционный "переходный кабинет" террористическим

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед по предложению Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Объединенный переходный кабинет" с входящими в его состав структурными подразделениями террористической организацией и запрете его деятельности на территории страны.

Об этом заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

"Преступные действия кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Брылев напомнил, что о создании данного формирование объявлено "в августе 2022 года в Вильнюсе гражданкой Беларуси Тихановской (Светлана Тихановская - экс-кандидат в президенты на выборах 2020 года - прим. ТАСС) и иными участниками заговора с целью захвата и удержания государственной власти незаконным путем".

По данным прокуратуры, деятельность данного формирования курируется и финансируется "рядом соседних иностранных государств, их специальными и разведывательными службами". Основными целями создания и существования формирования определены действия "по планированию, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Беларуси путем захвата и удержания государственной власти", сказал Брылев.

"Для этого признаются допустимыми террористические акты, диверсии, захват заложников, зданий и сооружений, совершение незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - добавил он.

В частности, как проинформировал представитель Генпрокуратуры, "участники кабинета на регулярной основе организуют сборы денег, закупают средства поражения и иное имущество в интересах террористической организации "Полк имени Кастуся Калиновского", тем самым непосредственно финансируя террористическую деятельность".