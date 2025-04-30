Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал американского лидера Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Economist.

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Украинские источники сообщили изданию, что Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы сообщить Трампу, что Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия якобы нет. Также он настаивал, что Трамп не должен отказываться от процесса по урегулированию конфликта, так как только он может обеспечить мир.

Ранее Трамп заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла хорошо, Вашингтон будет наблюдать за развитием событий в ближайшие дни.

«Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, он понимает ситуацию. И я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

До этого Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым. При этом политик напомнил, что Крым вошел в состав России, когда пост президента США занимал Барак Обама.