Обход контрсанкций: что говорят суды

За время действия «специальных экономических мер» накопилась судебная практика по нарушениям контрсанкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов.

Среди ограничений — предоставление займов нерезидентам, сделки с ценными бумагами и недвижимостью с «недружественными» лицами, выплата им дивидендов, перевод средств из России и т.д.

В статье подчеркивается, что основные схемы обхода включают попытки избежать получения разрешения правительственной комиссии и дробление выплат. Один из известных кейсов — оспаривание продажи недвижимости компанией «Бауэр Технология» в 2022 году без разрешения комиссии. Суд признал сделку ничтожной. Другое дело касалось компании ИКЕА, где был выявлен вывод средств в обход санкций. С 2024 года суды все чаще рассматривают дела об обходе санкций.

Компании могут нарушать регулирование через использование офшорных компаний, бартерные сделки, криптовалютные транзакции, альтернативные валюты (юань, рупия) и партнерство с иностранными компаниями, говорится в материале.

Старший налоговый консультант IPN Partners Мария Василенко рассказала, что некоторые лица пытаются обойти запрет на перечисление за пределы страны дивидендов от российских компаний, заключая договоры дарения с родственниками или инвестируя дивиденды в ценные бумаги. По ее мнению, контролирующие органы могут отследить такие схемы, хотя на данный момент практика не сформировалась. Также она отметила, что указ, ограничивающий оплату резидентами долей в иностранных компаниях имуществом, не регламентирует этот вопрос, что требует доработки на законодательном уровне.

Ранее «Ведомости» сообщили, что власти готовят законопроект об ответственности за нарушение контрсанкционных указов президента. Разработку курирует Минюст.