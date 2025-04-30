Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Киев якобы имеет возможность ударить по столице России во время проведения там парада Победы. Его высказывания цитирует RT.

По его словам, у Украины для таких целей якобы есть дальнобойное оружие, передает издание.

Кроме того, ранее украинский президент Владимир Зеленский намекал о планах ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Он также отметил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве

Это заявление прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она считает, что украинский лидер подрывает мирные усилия и поступает как террорист.

О намерениях Зеленского ранее предупреждал и военный корреспондент Александр Коц. До этого он утверждал, что президент Украины может решиться устроить теракт или массированную атаку по территории России 9 Мая. Также лидер киевского режима способен ударить по Украине, чтобы обвинить в этом российские войска.