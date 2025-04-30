Депутат Верховной Рады Костенко пригрозил ударом по параду Победы в России
Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Киев якобы имеет возможность ударить по столице России во время проведения там парада Победы. Его высказывания цитирует RT.
По его словам, у Украины для таких целей якобы есть дальнобойное оружие, передает издание.
Кроме того, ранее украинский президент Владимир Зеленский намекал о планах ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Он также отметил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.
Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве
Это заявление прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она считает, что украинский лидер подрывает мирные усилия и поступает как террорист.
О намерениях Зеленского ранее предупреждал и военный корреспондент Александр Коц. До этого он утверждал, что президент Украины может решиться устроить теракт или массированную атаку по территории России 9 Мая. Также лидер киевского режима способен ударить по Украине, чтобы обвинить в этом российские войска.