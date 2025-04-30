Экс-премьер Молдавии заявил о «банкротстве» страны

Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил, что страна «становится банкротом» и начинает импортировать продукцию, которую ранее производила самостоятельно и даже продавала на экспорт. Об этом пишет «Независимая газета».

Филат подчеркнул, что из Молдавии, 70 процентов сельского населения которой занято в аграрном секторе, уезжают люди. Сейчас в стране в десять раз меньше сельскохозяйственных работников, чем было в 1985 году.

Кроме того, показатели аграрной сферы Молдавии опустились ниже уровня 2014-го. Экономист Вячеслав Ионицэ приводит оценку, согласной которой сельхозпроизводство Молдавии сократилось на 15 процентов в 2024 году.

Филат отметил, что ранее Молдавия производила и экспортировала не только фрукты и овощи, но также мясную и молочную продукцию. Теперь страна ввозит помидоры из Турции, картофель - из Белоруссии, а клубнику - из Греции.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году экономика Молдавии покажет рост всего на 0,6 процента. Это самый низкий показатель среди стран с развивающейся экономикой в регионе.

Филат добавил, что за последний год Молдавия потеряла более 31 тысячи сельскохозяйственных работников. По словам экс-премьера, это свидетельствует об «исчезновении молдавского села».