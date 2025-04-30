Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет напугать президента РФ Владимира Путина намеком на возможный удар по параду Победы в Москве 9 мая. Соответствующее мнение в своем телеграм-канале высказал политолог Сергей Марков.

Зеленский и его европейские союзники полагают, что Путин объявил трехдневное перемирие на День Победы, чтобы приглашенные в Москву мировые лидеры не опасались ударов дронов ВСУ, поделился своей точкой зрения эксперт.

Однако, как отмечает специалист, глава киевского режима, напротив, стремится вызвать страх у российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Зеленский очень хочет, чтобы Путин его боялся», — подчеркнул Марков.

Ранее Владимир Зеленский намекнул, что вооруженные силы Украины могут нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал глава киевского режима.

После этого в официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинскую сторону в подрыве усилий по мирному урегулированию конфликта.