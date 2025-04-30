Уиткофф восхитился Кремлем

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

Своими впечатлениями он поделился в эфире радио WABC.

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку», — сказал Уиткофф.

Он также подчеркнул, что был поражен значимостью происходящих событий.

В том же эфире посланник Трампа заявил, что Владимир Путин «впервые за десятилетия» увидел возможность для перестройки отношений между Москвой и Вашингтоном. Представитель Трампа напомнил, что у него было четыре встречи с президентом России, и ни одна из них не длилась меньше трех часов.

До этого президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел американский спецпосланник Стивен Уиткофф с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.