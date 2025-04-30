В администрации США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с РФ

В администрации американского лидера Дональда Трампа разочаровались подходом его спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источники.

«Стив Уиткофф вызвал у членов администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя величайшими противниками Америки», — отметили в статье.

По данным журналистов, один из членов администрации назвал Уиткоффа «неуклюжим идиотом» из-за его поведения.

Спецпосланник Уиткофф восхитился Кремлем и назвал его впечатляющим местом

Отмечается, что спецпосланник стал фактически «личным послом» Трампа при президенте России Владимире Путине.

Ранее Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом.