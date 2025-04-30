Пока вы спали: атака Пакистана на границе с Индией и мнение Трампа о действиях Путина

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Пакистан открыл огонь на международной границе с Индией

Пакистанские военные в ночь на среду нарушили режим прекращения огня на международной границе с Индией. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, в ответ на теракт в Джамму и Кашмире, где погибли 26 человек, Индия усилила меры безопасности и сократила дипломатические отношения с Пакистаном, а премьер-министр Нарендра Моди заявил о полном праве Вооружённых сил на ответные действия.

Европа не отправит 25 тыс. военных на Украину из-за нехватки средств

Европейские страны, вероятно, не смогут собрать даже 25 тысяч военнослужащих для миссии по сдерживанию России на Украине из-за нехватки ресурсов и финансирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Начальник штаба обороны Великобритании предложил отправить 64 тысячи солдат после возможного мирного соглашения, однако многие страны выразили сомнения в реализации такого плана и отказались от участия.

Великобритания и Франция могут ограничиться направлением военных инструкторов в западные регионы Украины.

Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать, прекратит ли он военную помощь Украине без мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он уверен, что Путин хочет мира и уважает его, а Россия могла бы захватить всю Украину даже без его победы на выборах.

Ранее глава МИД России Лавров отметил продолжающийся диалог с США по урегулированию конфликта.

ВСУ выстраивают в Сумах несколько линий обороны

В российских силовых структурах сообщили, что подразделения ВСУ в Сумах выстраивают несколько линий обороны и готовят город к боевым действиям. Об этом сообщает ТАСС.

По их данным, украинские войска ведут активную оборону, при этом теряя личный состав в бессмысленных "мясных штурмах".

Ранее также сообщалось, что в тыловых районах Сумской области возводятся фортификационные сооружения.

США хотят добиться свободного прохода через Суэцкий канал

Президент США Дональд Трамп в начале апреля в телефонном разговоре с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси выразил желание обеспечить бесплатный проход американских судов через Суэцкий канал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Идея прозвучала на фоне атак йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" на корабли в Красном море, что привело к снижению судоходного трафика и падению доходов Египта.

Трамп также просил Каир о военной поддержке против хуситов.