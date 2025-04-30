Трамп предложил Египту бесплатный проход для США через Суэцкий канал

Как сообщает The Wall Street Journal, в начале апреля Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил освободить американские суда от платы за проход через Суэцкий канал.

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Это предложение прозвучало на фоне атак йеменских хуситов («Ансар Аллах») на суда в Красном море, что уже привело к сокращению трафика через канал и снижению доходов Египта.

По данным источников издания, Трамп рассчитывал получить от Каира военную поддержку, разведданные или финансирование для операций против хуситов. Однако ас-Сиси ответил отказом, заявив, что ключом к деэскалации является урегулирование конфликта в Газе.

Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт в комментарии WSJ подчеркнул, что свободное судоходство в Красном море выгодно всем, включая Египет, а общие угрозы требуют «распределения бремени». Ранее Вашингтон уже намекал Каиру на возможное сокращение экономической помощи в случае отсутствия сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Трамп высмеял конгрессмена, представившего резолюцию о его импичменте, назвав его "сумасшедшим".