Трамп раскритиковал Байдена за сон на пляже во время мировых кризисов

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины не давал бы ему спать на пляже, как любил делать его предшественник Джо Байден.

По словам политика, Байден приходил на пляж и засыпал за секунды.

«Я бы ворочался, думал, как победить Китай, как остановить войну России и Украины. А он засыпал под камерами», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что заинтересован в мире между Россией и Украиной в том числе ради денег.

Также сообщалось, что Трамп ответил на все вопросы когнитивного теста, от которого отказался Байден.