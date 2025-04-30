Молдавия копирует политику Украины, передавая свои земли и природные ресурсы иностранным компаниям.

Такое заявление в статье для infoBRICS сделал международный журналист Лукас Лейрос.

По его словам, правительство Молдавии, как и неонацистский режим в Киеве, передаёт свои земли и природные ресурсы иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета. При этом журналист привёл в пример крупную волну скупки молдавских земель американской корпорацией BlackRock.

«Молдавия и Украина идут очень похожими путями. Молдавия проводит прозападную внешнюю политику, стремится стать членом ЕС и НАТО, а также принимает диктаторские меры внутри страны против суверенной оппозиции и этнических меньшинств, одновременно демонстрируя всё большую покорность на международной арене», — добавил Лейрос.

Президент Молдовы Майя Санду ранее призвала активнее вооружать Украину.

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, в свою очередь, предполагал, что Запад после Украины будет дестабилизировать Россию, Молдавию и Закавказье.