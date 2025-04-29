Трамп заявил, что хочет мира между Россией и Украиной «ради денег»

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить мир между Россией и Украиной «ради денег». Об этом он рассказал в интервью журналисту Гленну Бэку.

По словам Трампа, в последние годы в мире резко подорожали энергоресурсы. Поэтому американский президент признался, что мир между Россией и Украиной необходим в том числе и из финансовых соображений.

Впрочем, Трамп также подчеркнул, что его тревожат и человеческие потери.

«Эта война так плоха. И помните, я говорю это каждый раз: это война Байдена, а не моя, я лишь пытаюсь завершить ее. И я действительно завершаю ее — да, ради денег», — заявил он.

Ранее Трамп оценил работу своей администрации по итогам 100 дней президентства.