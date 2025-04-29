Додон считает, что интерес США к Молдавии снизился при Трампе

Председатель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон считает, что интерес США к Молдавии снизился при администрации американского президента Дональда Трампа.

"Насколько я знаю, начался процесс сокращения персонала посольства США, который был достаточно большим здесь. Нет ясности, что будет с проектом строительства нового здания для представительства. Стратегия США для Молдавии и региона меняется, не будет тех приоритетов, которые были раньше. Во времена [бывшего президента США Джо] Байдена Республика Молдова рассматривалась как форпост борьбы с Россией, поэтому сюда вкладывались деньги через USAID (Агентство США по международному развитию - прим. ТАСС), как и в Украину", - сказал Додон в интервью Exclusiv TV.

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что после избрания Трампа США отозвали кандидатуру нового посла в Молдавии Келли Адамс-Смит, которая была одобрена в прошлом году при Байдене, и начали процедуру назначения заново. При этом у власти в Молдавии находится правительство, при котором, как отмечал Попшой, отношения Кишинева с Москвой достигли самой низкой точки.