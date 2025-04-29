Зеленский попросил США «надавить на болевую точку России» ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся разговоре с Вашингтоном по поводу санкций против России. По словам лидера, Киев выбирает «именно такие болевые точки России», чтобы принудить Москву к миру.

«Готовимся также и к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов — выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего побуждают Москву к дипломатии», — сказал Зеленский.

Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале президента Украины.

При этом Зеленский отверг последнее предложение президента России Владимира Путина о перемирии. Кроме того, летом 2024 года лидер РФ также предлагал немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск с ряда территорий и отказа Украины от вступления в НАТО, однако Киев проигнорировал это предложение. По мнению американского аналитика и военного в отставке Дэниела Дэвиса, Зеленский не подпишет мирное соглашение, пока его армию поддерживают США.